Comenzó Semana de Cine Polaco

Con la presentación de la película Maximilian Kolbe, una vida por otra, de Krzysztof Zanussi, en la sala 23 y 12, comenzó en La Habana la Semana de Cine Polaco.

El filme narra hechos ocurridos en 1941, cuando el sacerdote Maximilian Kolbe fue arrestado por los nazis, recluido en el campo de concentración de Auschwitz y fusilado en sustitución de un padre de familia judío también prisionero.

El programa de la jornada, organizada por la Embajada de la República de Polonia en La Habana, comprende también las películas Adiós, hasta mañana, el viernes; El manuscrito encontrado en Zaragoza y La vida de Mateo, sábado, así como La vida es una enfermedad de trasmisión sexual y Palimpsesto, el domingo.

Desde su nacimiento, cuando fue rodada la farsa Antes en Varsovia hasta el presente, el cine polaco ha dado muestras de un alto nivel cualitativo, avalado con el reconocimiento internacional.

