Comenzó la fiesta charanguera en Bejucal

Por: Lázaro Silva Ochandía

El abanderamiento de los Bandos Ceiba de Plata y Espina de Oro, inició las actividades de las populares y tradicionales Charangas de Bejucal en Mayabeque, declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación.

Los presidentes de los colectivos desarrollarán diversas iniciativas, que forman parte de la rivalidad solidaria que los caracteriza dentro de esos festejos, cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XIX.

Sobre las Charangas de Bejucal señala el escritor Omar Felipe Mauri, estudioso del tema, que el programa se extenderá hasta el cinco de enero con el Taller de Cultura Popular y Tradicional, la actuación de conocidos artistas y agrupaciones musicales.

Para el 24 de diciembre, La Ceiba de Plata presentará como tema el espectáculo Sueños y Fantasías, mientras la Espina de Oro dedicará su oferta a los quinientos años de La Habana.

