Comenzó Festival Nosotros en Pinar del Río (+Fotos)

Con un desfile inaugural que se extendió desde el parque José Martí hasta el de la Independencia comenzó en Pinar del Río, el Festival de la Cultura Nosotros evento que concluye el día 10, fecha de titulación de la ciudad vueltabajera.

Durante las jornadas se dará cumplimiento a un programa institucional que involucra a importantes unidades artísticas, para mostrar elementos y recursos vinculados a la identidad de los habitantes de la región más occidental.

Nosotros nombre del Festival de la Cultura en Pinar del Rio se apropió del título de la letra de la canción de Pedro Junco Redondas, la cual desde hace muchos años se pasea por el pentagrama internacional en voz de afamados intérpretes.

Uno de los objetivos de sus organizadores es que el eslogan del certamen: de la tradición a la contemporaneidad se encamine hacia propósitos distantes de los del resto del país.



