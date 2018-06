Comenzará en Guantánamo Festival del Changüí

Entre el 23 y el 27 próximos se realizará en Guantánamo, el IX Festival Nacional del Changüí Elio Revé Matos, que incluirá un Primer Encuentro de Sindicalistas en Defensa de la Identidad Cultural de América Latina y el Caribe.

Este nuevo espacio en el cronograma de la fiesta sesionará el día 26, en el salón de conferencias de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, lo promueve el Sindicato Provincial de la Cultura y convocó a afiliados nacionales y extranjeros.

Otra de las particularidades del evento será la potenciación de actividades con nuevas generaciones defensoras del género, como el conjunto de la Escuela Provincial de Música, el Changüí La Colmenita y proyectos de niños bailadores.

El programa general abarcará el concurso de creación e interpretación, las competencias de treseros, bongoseros y marimbuleros, peñas comunitarias, entre otras.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.