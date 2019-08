Clausura el Ballet Nacional de Cuba Festival Habana Titiritera

La Habana, Cuba. – El próximo domingo 11, a las 05:00 de la tarde, en el Teatro Martí, el Ballet Nacional de Cuba, Patrimonio Cultural de la Nación, tiene a su cargo la clausura del Festival Habana Titiritera: figuras entre adoquines.

El programa escogido para esa ocasión propone un acercamiento al mundo del teatro y del ballet. El Maestro Alberto Méndez inicia el espectáculo con una escena muy imaginativa donde un títere y un bailarín interpretan un pasaje de El lago de los cisnes.

A continuación se podrá apreciar el ballet Muñecos y seguidamente La muerte del cisne con la Primera Bailarina Sadaise Arencibia, y cierra esta gala La hija del Danubio.

Del 5 al 11 de agosto se celebra el Festival Habana Titiritera: Figuras entre adoquines, en el cual participan 14 grupos de la capital cubana, 15 de provincias, y artistas de Argentina, México y República Dominicana.

