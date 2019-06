Cita en Guantánamo para escritores y artistas de la plástica

La 41 edición del Concurso de Literatura y Artes Plásticas Regino Eladio Boti, se desarrollará en Guantánamo del 4 al 8 de junio, dedicado al centenario del Palacio Salcines.

El concurso es uno de los más antiguos certámenes del país que favorece el intercambio entre exponentes de ambas manifestaciones y este año se concursará en los géneros de poesía e investigación histórica, y participarán importantes intelectuales, como Moisés Mayán Fernández, poeta holguinero merecedor del Premio Boti.

Otro de los invitados es el poeta santiaguero Marino Wilson Jay, cuyo poemario Disparos… se presentará en el marco del evento y Yosvani Montano Garrido, ensayista e investigador habanero.

Instituciones de la ciudad, como el Palacio Salcines, el Centro Boti y el Museo provincial de Guantánamo acogerán los conversatorios, recitales de poesía y exposiciones.

