CIRCUBA a la vista

El XVII Festival Internacional CIRCUBA se realizará en la Carpa Trompoloco de La Habana del 24 al 29 de junio cuando será la gala de premiación, pero de julio a septiembre artistas cubanos y extranjeros participarán en una gira por todo el país.

Esta edición celebrará los 50 años de la institucionalización del Circo Nacional de Cuba y la inauguración estará a cargo de la Compañía Havana con un espectáculo que fusiona danza y circo.

Personalidades vinculadas al universo circense y artistas en competencia, de 19 países -con Suiza y Costa Rica por primera vez- concurrirán al próximo CIRCUBA, para el cual Edesio Alejandro compuso el tema Es por tí cantado por Christian Alejandro y Alma Latina.

Actos de equilibrio sobre sillas por un elenco de China-, de acrobacia por una compañía suiza y de boleadoras argentinas serán algunas de las atracciones del festival.

