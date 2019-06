Cines cubanos amplían sus ofertas durante el verano

Los cines cubanos proyectarán 258 películas de una veintena de países, durante los meses de verano, julio y agosto, anunciaron los organizadores del ciclo concebido como un festival.

De acuerdo con el vicepresidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Icaic, Benigno Iglesias, la programación será variada en todas las provincias del país, pues contempla estrenos y ciclos temáticos en base a géneros, autores y protagonistas.

Para el público infantil las ofertas incluyen 7 ciclos y tandas de películas en 3 D (tecnología tridimensional), en el cine Charles Chaplin de La Habana, todos los fines de semana, e igualmente se mantiene un horario de proyección de obras en ese formato para mayores.

Además, se mostrarán adaptaciones literarias a la gran pantalla, una serie de obras en torno al deporte, y un grupo de audiovisuales dirigidos por mujeres.

