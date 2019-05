Cine panameño sale de sus fronteras…y llega a Cuba

Por primera vez la incipiente cinematografía panameña organiza una muestra fuera de las fronteras de su país, y el destino es La Habana pues la colaboración de Cuba tiene mucho que ver con sus avances, declaró el embajador de Panamá, Max José López Cornejo.

Subrayó la formación de varios realizadores en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, y expresó que es un orgullo presentar ante el público cubano 15 títulos: 4 filmes de ficción y 11 documentales.

La primera Semana de Cine de Panamá, será inaugurada hoy a las 6 de la tarde en la sala 23 y 12, con la película de ficción Historias del Canal, que en cinco cortos repasa hitos de esa nación.

El programa incluye la cinta Salsipuedes, del director Ricardo Aguilar, y el corto experimental El viajero casero, de Christian Bradford, quienes acompañan su presentación en La Habana.



