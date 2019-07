Cine ibérico a debate en Festival de Gibara

Holguín, Cuba. – Las realidades del cine español, los retos de los realizadores independientes en la distribución de sus obras y la importancia de los festivales cinematográficos fueron temas analizados en el Festival Internacional de Gibara.

Durante el panel Cine Iberoamericano, hablan los realizadores invitados y concursantes españoles debatieron las vicisitudes de las producciones independientes en cuanto a su financiamiento y posterior comercialización.

Una cuestión que el cineasta Carlos Marqués-Marcet señaló que es necesario que las personas saquen de su cabeza la idea de que Hollywood es el único sitio donde se hacen películas, pues existe una gran lista de buenos filmes que no provienen de Los Ángeles y esperan en los cines por su público.

Por su parte, el asturiano Juan Caunedo resaltó la importancia de Festivales como el de Gibara, los cuales posibilitan la promoción de esas obras de bajo presupuesto.

A propósito del cumpleaños 70 del cineasta español Pedro Almodóvar, el proyecto CartelON con el auspicio de la Consejería Cultural de la Embajada de España y el Comité Organizador del Festival Internacional de Cine de Gibara, se inauguró la exposición de carteles Todo sobre Pedro.

La muestra parte de un concurso destinado a los amantes de la gráfica, para la serigrafía y la realización de carteles inspirados en los filmes de Almodóvar, y pretende hacer un recorrido por la trayectoria artística del director español.

La exposición en la Casa de Cultura gibareña, recoge un recorrido retrospectivo el cine del artista, los bocetos recreados por los diseñadores cubanos, y los que acompañaron el estreno de cada filme.

Pedro Almodóvar en su trayectoria artística ha creado un universo propio de personajes rotos, que a pesar de tener vidas difíciles gozan de la libertad espiritual y corporal.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.