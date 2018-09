Cine griego en La Habana

Reuniendo a siete exponentes del cine helénico, además de un documental y un corto de ficción realizados en Cuba, se efectuará en La Habana el Ciclo internacional Ayer y Hoy del cine griego.

La Cinemateca ha concebido del 19 al 23 de este mes, en el cine 23 y 12, esa cita que estará presidida por el filme El Greco. Película de Yannis Smaragdis, muestra la vida del pintor así apodado, desde sus inicios como pintor de iconos en la isla de Creta hasta su triunfo en Toledo.

El Ciclo internacional Ayer y Hoy del cine griego quedará inaugurado el mismo miércoles 19, a las ocho de la noche. También se podrán ver Las troyanas, Mundos diferentes y Smac. Completa la lista el filme de 1956, Una muchacha de negro, que narra la atribulada historia de amor de una joven aristócrata del país helénico.

Igualmente en la Cinemateca de Cuba se anuncia la Muestra de cine de Serbia, del 26 al 30 de septiembre, también en el cine 23 y 12. Como parte del encuentro se exhibirán cintas que confirman la importancia del cine serbio en nuestro país.

Como parte de la Muestra se proyectará una amplia representación de ese arte cinematográfico con títulos como Círculo, de Srdan Golubovi. Premiada en Berlín y en Sundance, la película narra el drama bélico vivido en Los Balcanes que conllevó a la desintegración de la antigua Yugoslavia.

La cinta será la encargada de inaugurar la propia muestra, en el cine Charles Chaplin, el 26 de septiembre a las ocho de la noche. Se presentarán, además, Hijo de mami, Calle de la redención y Reglas balcánicas; así como Bombardero negro y Montevideo, el sabor de un sueño, y Montevideo, hasta luego.

