El cine español de visita cinco días en La Habana

La Habana, Cuba.- Con una representación de lo más reciente del séptimo arte español se celebrará desde este miércoles hasta el 1 de julio, en La Habana, una muestra de cine de ese país, con un programa de ocho películas que tendrá por sede los cines Acapulco y 23 y 12.

Por primera vez, dijo El agregado cultural de la embajada de España en La Habana, Guillermo Corral, la muestra llegará a la oriental provincia cubana de Camagüey, lo que espera sea un primer paso para en próximas citas llegar a otras ciudades de Cuba.

Corral señaló que entre los propósitos de la muestra está el brindar al público una selección de lo más reciente producido por el cine español, marcada por la diversidad y calidad de las propuestas.

Entre las cintas del cartel, que abarca géneros como la comedia, el cine histórico y de terror, destacan Verónica, La Llamada, El autor, y Perfectos desconocidos.

