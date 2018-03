Cierran festival con el Gran Premio Santiago Álvarez

El documental estadounidense-puertorriqueño Rivera en Detroit, del realizador Julio Ramos, alcanzó el Gran Premio Santiago Alvarez entre las 16 obras finalistas del festival que se realiza en honor al desaparecido documentalista cubano.

El galardón fue otorgado anoche en la Gala clausura y acto de premiación de la décimo sexta edición del Festival Internacional de documentales Santiago Álvarez In Memoriam, que por espacio de 6 días sesionó en Santiago de Cuba.

El jurado otorgó, además, primeros lugares a las obras En contra del viento, de la realizadora Lenia Tejera, Soñar a toda costa, de Carlos León, y el documental Tan cerca, tan lejos, de los realizadores Lourdes Prieto y David Sandoval.

En la clausura, Lázara Herrera, presidenta del Comité Organizador, anunció que el próximo festival se dedica a Cuba y al centenario del natalicio de Santiago Álvarez.

