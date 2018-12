En Cienfuegos Festival del Monólogo Latinoamericano

Del 12 al 16 de febrero próximo se celebrará en la ciudad de Cienfuegos la cuarta edición del Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry 19.

Una veintena de colectivos de las artes escénicas procedentes de México, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Brasil, Colombia y Cuba asistirán al certamen con obras escogidas por un Comité de Selección Técnico-Artístico integrado por directores de agrupaciones del territorio, artistas y jurados de ediciones anteriores.

Durante el Festival del Monólogo Latinoamericano en Cienfuegos se entregará el Premio Terry dedicado al bicentenario de la ciudad en las categorías de Mejor Puesta en Escena, Mejor Actriz, y Mejor Actor e investigador.

La muestra del evento se compone de espectáculos unipersonales, títeres y Teatro de Calle, mientras que el programa incluye talleres y presentación de ponencias.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.