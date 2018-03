Ciego de Ávila se engalana con libros

El texto Hasta siempre Fidel, será presentado esta mañana en el teatro de la sede del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro.

Las máximas autoridades del Partido y el gobierno y una representación del pueblo asistirán a la exposición del volumen que recoge el testimonio gráfico de las honras fúnebres tributadas por los cubanos al líder histórico de la Revolución.

También en la jornada de este sábado en Ciego de Ávila se presentarán libros de la cultura China y los denominados Cuaderno de Historia Avileña XI y El gallo de Morón, además de otros relacionados con el Deporte.

En la fiesta de la literatura de la capital avileña este sábado reconocerán a renombrados escritores e historiadores y los niños continuarán de plácemes con la adquisición de variadas obras y las actuaciones de grupos de teatro.

