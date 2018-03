Ciclismo por calles pinareñas en un libro

Pinar del Río, Cuba.- El texto Ciclismo en Vueltabajo, de la autoría del corresponsal de Radio Reloj en Pinar del Río, José Antonio “Pepe” Serantes, fue presentado este domingo durante la última jornada de la XXVII Feria Internacional del Libro en esa provincia.

Las páginas comienzan en las calles del otrora poblado pinareño de Guanajay, desde donde el entrenador Pedro Valdés expandió el deporte hacia occidente, cuna de campeones como Jorge Antonio Pérez, Eduardo Alonso y Pedro Pablo Pérez.

Juan Carlos Rodríguez, historiador de Pinar del Río y el escritor radial Julio Puentes Mujica, durante la presentación del libro Ciclismo en Vueltabajo destacaron su importancia por atesorar fotos y anécdotas de entrenadores y fundadores.

Finalmente el autor Pepe Serantes agradeció a la editora Loynaz por poner en manos de los lectores un ejemplar que está impregnado del esfuerzo y coraje de todos los pedalistas.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.