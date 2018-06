Chucho Valdés y Rubalcaba cautivan en Estados Unidos

Dos de los más grandes representantes que tiene hoy la música cubana, los pianistas Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba, desbordaron maestría y complicidad durante la presentación en la capital estadounidense de su proyecto Trance.

Numerosas ovaciones estremecieron la Sala de Conciertos del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC, donde ambas figuras mostraron una contagiosa química y un gran disfrute sobre el escenario, que se trasladó de inmediato a la audiencia.

El espectáculo formó parte del Festival DC Jazz, un evento que del ocho al 17 de este mes brinda más de 125 actuaciones de grandes exponentes del género.

“Como sugiere el título, Trance es una colaboración que habla de una conexión profunda con las fuerzas espirituales que fluyen a través de las muchas lenguas de la música”, había adelantado la institución cultural sobre la propuesta.

