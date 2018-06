Charles Fox: dos conciertos en La Habana

La sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso será el escenario donde esta noche -y mañana a las 5 de la tarde- se ofrecerá el concierto Sueños Habaneros, con el músico estadounidense Charles Fox y varios artistas cubanos.

El notable compositor tendrá como invitados a la orquesta Aragón y a Omara Portuondo y Christian Alejandro, quienes cantarán a dúo su mundialmente conocido tema: “Matándome suavemente con su canción”, recordado éxito en la voz de Roberta Flack.

También estarán en escena los músicos Ruy López-Nussa y Roberto García, de La Academia; el trompetista Juan Kemell; el saxofonista y clarinetista Javier Zalba, y el violinista Rafael Lay.

Charles Fox inicia en Cuba una gira internacional para celebrar sus 55 años de carrera artística, durante la cual ha creado música para más de un centenar de películas y varias series televisivas.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.