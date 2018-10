Charles Aznavour, un ídolo que se marcha

Medios de prensa internacionales destacan en grandes espacios biografías, crónicas, listado de los mejores números, entrevistas y comentarios del cantante francés, recién fallecido, Charles Aznavour.

El último gigante de la canción francesa del siglo XX falleció, titula la agencia francesa en el rotativo El Diario de Emisiones en su primera edición, y agrega qué mejor forma de rendir un homenaje a su memoria que oír sus canciones en su incomparable voz.

En su cuenta de la red social Twitter, el expresidente Francois Hollande publicó el mismo día del deceso del afamado artista: él cantó en todas las ciudades del mundo, por el amor y por la libertad. Charles Aznavour acaba de decir adiós, pero estará siempre sobre la escena.

También el periódico español La Nación, reflejó con gran espacio el suceso afirmando: Charles Aznavour: el último de una casta que enamoró con su voz al mundo entero.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.