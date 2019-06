Célebre obra inspira a Irene Rodríguez

La Habana, Cuba. – Siete presentaciones -con un programa muy exigente- ofrecerá la compañía de Irene Rodríguez del 26 al 30 de junio en el festival Jacob´s Pillow Dance, en Massachusetts, Estados Unidos, y al cual vuelve a ser invitada tras su actuación allí, hace dos años.

La directora, primera bailarina y coreógrafa de la agrupación, anunció el estreno mundial de una obra inspirada en la célebre pintura expresionista del noruego Edvard Munch conocida como El grito, que trasmite una visión de miedo y angustia existencial.

También estrenará A contratiempo, una coreografía para un elenco masculino, y por primera vez presentará en Estados Unidos su obra Encierro, que recrea los tradicionales encierros taurinos en España.

Al festival Jacob´s Pillow Dance la compañía de Irene Rodríguez llevará además las coreografías El mito y La pena negra, este último en alusión a un poema de García Lorca.

