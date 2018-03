Celebrarán en Cienfuegos jornada de la Cultura

Cienfuegos, Cuba.- Dedicada a los 40 años del Sistema de Casas de Cultura, se celebrará del 16 al 22 de abril la XXXVII edición de la Semana de la Cultura cienfueguera, con la evocación fundacional de la colonia.

El programa incluirá acciones comunitarias, presentaciones de artistas aficionados, grupos musicales y teatrales, exposiciones de artes plásticas y manuales de mujeres creadoras pertenecientes a los talleres.

Noralis Hernández Molina, directora municipal de Cultura en Cienfuegos, informó que en la Semana festiva por el surgimiento de la villa Fernandina de Jagua se mostrarán las tradiciones locales y patrimoniales.

Más de un centenar de actividades serán presentadas en espacios abiertos e instituciones de la ciudad para el disfrute de los niños, jóvenes y adultos, y reconocerán a destacados artistas.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.