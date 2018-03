Celebran en Cuba el Día Mundial de la Poesía

La Habana, Cuba.- La Sociedad Cubana de Naciones Unidas (ACNU) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) celebraron este jueves, en La Habana, el Día Mundial de la Poesía, efeméride declarada por la UNESCO y acogida en importantes capitales del orbe.

En la sede de la ACNU, el poeta cubano Alberto Marrero, Premio Nacional de Narrativa Hermanos Loynaz y de Poesía Julián del Casal, leyó a representantes de la Sociedad Civil Cubana varios de sus poemas y dio a conocer a los presentes anécdotas de su vida reflejadas en sus obras.

Quienes disfrutaron de la exposición del destacado intelectual, calificaron a sus poesías de sencillas pero interesantes, profundas y con sentido humano, y estimularon al autor a seguir escribiendo.

Todos estuvieron de acuerdo en que la celebración del Día Mundial de la Poesía fortalece la cultura en el planeta y es esencial para la reflexión en estos tiempos.

