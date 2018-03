Celebran en Artemisa Día Mundial del Teatro

Artemisa, Cuba. – Las celebraciones centrales por el Día Mundial del Teatro en la provincia de Artemisa, tuvieron por sede este martes al municipio de Caimito que como es tradicional acoge el Carnaval de la Escena.

En el escenario del proyecto comunitario, Alma Danza, su coordinadora y vicepresidenta del Comité Provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Ana Gloria Díaz Hevia expresó la bienvenida a los teatristas integrantes de agrupaciones de las provincias de Mayabeque y La Habana que asistieron a la celebración.

Durante el día desarrollaron encuentros teóricos sobre las tendencias contemporáneas de las artes escénicas, intercambios de experiencias y hasta comunidades y centros educacionales de Caimito llegaron las presentaciones teatrales en diferentes formatos y contenidos.

El Carnaval de la Escena como cada año también incluyó el pasa calle por las principales arterias del territorio y el reconocimiento a destacados artistas y agrupaciones, entre los que sobresalen la compañía Máscaras de Luna del municipio de Artemisa y el grupo de teatro para niños Los Cuenteros de San Antonio de los Baños.

