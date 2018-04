Celebra Cuba nueva edición de Festival Internacional Boleros de Oro

La Habana, Cuba.- La nueva edición del Festival Internacional Boleros de Oro, tendrá lugar del 19 al 24 de junio en la capital cubana, y contará con la presencia de exponentes del género de una decena de países.

Dedicado a la mujer en el bolero, se darán cita intérpretes procedentes de varios países, e incluirá la III edición del Concurso Internacional de Jóvenes Cantantes de Bolero, cuyo propósito es la búsqueda y promoción de nuevos valores de la canción latinoamericana.

Este festival también propone un Coloquio Internacional, con el fin de enaltecer el papel de la mujer compositora, autora, cantante, intérprete, acompañante e investigadora musical.

El encuentro estará dedicado al centenario del musicólogo y compositor cubano Argeliers León, y según el comité organizador, esta será una edición especial marcada por la calidad, con la representación más genuina del género.

