Casa de las Américas abre verano con invitados de lujo

El compositor y productor musical argentino Osvaldo Montes, figura entre los invitados de lujo que recibirá la habanera Casa de las Américas, durante su temporada estival, que se extenderá desde hoy y hasta finales de agosto.

Reconocido por sus bandas sonoras de películas como Tango Feroz y El lado oscuro del corazón, Montes actuará en el espacio Música en la Casa, que organiza la entidad para celebrar su aniversario 60 de fundada, y el cumpleaños 500 de La Habana.

Según el programa de actividades, su concierto está previsto para el 15 de julio en la Sala Che Guevara de esa institución, donde presentará su más reciente producción discográfica.

Igualmente, la Casa impartirá el curso Dinámicas culturales en los 60 en América Latina y el Caribe, y abrirá una exposición bibliográfica de libros y audiovisuales, para celebrar el Día de la Independencia de Argentina.

