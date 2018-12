Mi casa.cu; el mejor video clip del año en Cuba

La Habana, Cuba. – El video clip de la canción Mi casa.cu, del trovador Tony Avila y dirigido por Alfredo Ureta, se alzó con el Premio Lucas como el Mejor del Año, durante el espectáculo de entrega de los principales lauros del programa televisivo, realizado anoche en el teatro Carlos Marx, en la capital cubana.

Mediante una maqueta que reproduce el interior de una vivienda, y mínimos recursos, el audiovisual trasmite el mensaje metafórico del autor sobre la necesidad de los cambios sin dañar lo logrado.

Me voy de Cimafunk y codirigido por Alberto Rambaudi y Majito conquistó el Premio de la Popularidad como se esperaba, teniendo en cuenta el meteórico ascenso de ese artista con su propuesta fresca y atractiva.

Entre los videos galardonados por el Premio Lucas estuvieron: Te espero en la eternidad, de Beatriz Márquez, dirigido por Angel Alderete; Voy de Eme Alfonso por Joseph Ross, y Universo de Yissy Bandancha por Yandro Tamayo.

Video de la canción Mi casa.cu

