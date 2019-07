Carlos Acosta presentará estrenos mundiales en La Habana

La Habana, Cuba. – La compañía Acosta Danza, dirigida por el primer bailarín cubano Carlos Acosta, anunció su próxima presentación, Temporada XII, prevista del 2 al 4 de agosto en la Sala Avellaneda, del Teatro Nacional de Cuba.

El momento especial de la temporada será el estreno mundial de Llamada, coreografía de Goyo Montero, en la cual el artista expone una serie de preguntas sobre la sexualidad y la libertad personal de cada ser humano.

Completan el programa la obra Imponderable, del español Goyo Montero, que utiliza la poética y música del trovador cubano Silvio Rodríguez, y la coreografía Twelve, que mezcla el deporte, la danza y las matemáticas.

Acosta Danza tiene el objetivo de realizar espectáculos de danza, en plena concordancia con las nociones más actuales que se desarrollan en el mundo, no solo en materia del movimiento de los cuerpos, sino en todo lo referente a la escena.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.