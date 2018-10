Cantautor cubano reclama fin del bloqueo

El cantautor cubano, Israel Rojas, director de la agrupación Buena Fe reclamó en La Habana el fin del bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos desde hace casi 60 años.

El líder de Buena Fe destacó que ese cerco afecta de manera integral y sistémica a todos los sectores del país, en especial a la cultura y a la música, y que el acceso a instrumentos, materiales y software para el arreglo de las producciones son de los impedimentos de esas medidas para el desarrollo de esa manifestación artística en la Isla.

No obstante, añadió, asumimos el reto y hacemos nuestro mayor esfuerzo para que los temas que hagamos lleguen a la mayor cantidad de público posible dentro y fuera de Cuba .

El autor de Ser de Sol, comentó que la agrupación artística está próxima a cumplir sus 20 años de trayectoria y se presentó en gran parte de América Latina.

