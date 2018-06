Canciones de hermandad entre Cuba y Rusia

La Academia de Canto Mariana de Gonitch -que celebra sus 10 años- se presentará por primera vez en el Teatro Martí con un concierto mañana a las 8 y 30 de la noche, que tendrá palabras introductorias del Historiador de La Habana, Eusebio Leal.

Mariana de Gonitch: alma compartida entre Rusia y Cuba es el título escogido para esta actuación en tributo a la cantante lírica nacida en San Petersburgo en 1900 pero que se asentó en nuestro país y aquí desarrolló una intensa labor pedagógica.

Hugo Oslé, director de la academia con el nombre de la artista, anticipó que los jóvenes interpretarán canciones del repetorio cubano e internacional, incluidas varias rusas.

El tema Amigos para siempre cerrará el concierto dedicado a la fraternidad entre Cuba y Rusia y que agradecerá en particular la contribución del embajador Mijaíl Kaminin, quien ya termina su misión en la isla.

