Cancelan sellos alusivos al coreógrafo francés Marius Petipá

La legendaria bailarina Alicia Alonso firmó este lunes una nueva emisión postal dedicada a conmemorar el bicentenario del nacimiento del gran coreógrafo, bailarín y maestro francés Marius Petipá.

La cancelación filatélica de primer día tuvo lugar en la sede del Ballet Nacional de Cuba, conjunto fundado en 1948 por la mencionada artista, el coreógrafo Alberto Alonso y el maestro Fernando Alonso.

Según un comunicado del Ballet, la serie está integrada por dos sellos, uno de los cuales, con valor de 85 centavos en moneda nacional, muestra un conocido retrato de Petipá, nacido en Marsella y fallecido en Rusia.

La otra estampilla, con un valor de 90 centavos, reproduce una imagen de Alicia Alonso, en el papel de Kitri, del ballet Don Quijote, una de las más célebres coreografías de Petipá.

