Camerata Romeu: homenaje a Diez Nieto y Gramatges

La Camerata Romeu retornará el próximo jueves a su sede: la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja, para ofrecer un concierto en homenaje al centenario de los grandes compositores cubanos Harold Gramatges y Alfredo Diez Nieto, aún activo en su labor pedagógica.

Zenaida Romeu, directora-fundadora de esa orquesta femenina de cuerdas, anunció que el programa incluirá la Serenata Cubana, de Gramatges, y el Quinteto para Cuerdas, que Diez Nieto compuso para la agrupación.

En la segunda parte se interpretarán las obras: Metro Chabacano, de Javier Álvarez; Payaso y Carabela, de Egberto Gismonti; Upa y Mourinho, de Ricardo Herz.

La Camerata Romeu -que celebra sus 25 años- también dedicará esa presentación al aniversario 24 de la apertura de la Basílica Menor como sala de conciertos, por iniciativa del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.