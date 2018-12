En busca de un puesto en La Banda Gigante

Este domingo comienza por Cubavisión el programa La Banda Gigante, producción de RTV Comercial que -como subraya su director, Manuel Ortega- es un homenaje a Benny Moré en el centenario de su nacimiento.

Serán 10 emisiones de un concurso en el cual intervendrán 55 jóvenes instrumentistas, seleccionados entre más de 600 que participaron en las audiciones, con vistas a elegir los 16 integrantes de la orquesta final.

El jurado lo integran José Luis Cortés, Dayana García y Alain Pérez, mientras que Michel Herrera dirigirá la orquesta que acompañará a los concursantes, y como presentadores estarán los actores Yuliet Cruz y Carlos Enrique Almirante.

Georgia Aguirre conducirá una sección histórica, y Telmary otra de entrevistas. La Banda Gigante será otra contribución a la defensa y desarrollo de la música cubana.

