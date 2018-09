Buena música mexicana en La Habana

Con 115 años de relaciones históricas entre México y Cuba, la cultura de ambos países implica un compromiso para sus pueblos, y así lo indica la edición 22 del Concurso Nacional de la Canción Mexicana.

Esa cita se efectuará el 14 del presente mes en La Habana, y tiene como motivación el aniversario 208 del Grito de Dolores, que marca el inicio de la guerra de Independencia de México.

Con el auspicio de la Academia Nacional de Canto Mariana de Gonitch, el evento competitivo reunirá a estudiantes de ese centro, como parte de un plan de estudios con el fin de mantener viva en Cuba la tradición y costumbre de interpretar el género ranchera.

El Agregado Cultural de la Embajada de México en Cuba, doctor Javier Villaseñor, destacó la amistad que une a las dos naciones, y citó como ejemplo la visita a La Habana de grandes estrellas mexicanas, entre ellas Jorge Negrete y Pedro Infante.

