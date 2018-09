Buena Fe se presentará en concierto

La agrupación cubana Buena Fe realizará un concierto en la noche del próximo viernes, en el emblemático malecón de La Habana, por el inicio del curso escolar, informó el pianista y arreglista Ernesto Cisneros.

Cisneros señaló que la convocatoria llama a los universitarios y seguidores en general para el 7 de septiembre a salir directo de las aulas al escenario donde se realizará el siempre esperado recital de la banda.

La cita repasará parte del extenso repertorio con temas clásicos de Buena Fe que, además, tendrá como invitados a trovadores de otras provincias cubanas e integrantes de la Asociación Hermanos Saíz, promotora del trabajo de jóvenes creadores en Cuba.

En la mañana de este lunes, la formación musical ofreció un espectáculo, como cada año, para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, en el contexto del inicio del nuevo período lectivo en Cuba.

