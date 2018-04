Bienal de La Habana; lo artístico con dimensión social

La Habana, Cuba. – Bajo el precepto de La construcción de lo posible, la XIII Bienal de La Habana se realizará del 12 de abril al 12 de mayo del próximo año, según precisa su plataforma teórica.

Será un espacio para tipologías artísticas que entiendan la creación como acontecimiento vivo o experiencia en curso, declaró Margarita González, subdirectora del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, organizador de dicho encuentro cultural.

El curador Nelson Herrera Ysla anticipó que se pondrá énfasis en los proyectos colectivos, entre los cuales destacó el ya conocido Detrás del muro en la zona del Malecón y otro que convertirá a la calle Línea de El Vedado en un gran corredor cultural.

Por primera vez la Bienal de La Habana tendrá extensión a Matanzas, Cienfuegos, Camagüey y Sancti Spíritus, y mencionó el proyecto del artista Wilfredo Prieto cerca de la Autopista Nacional y Zaza del Medio.

