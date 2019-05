Bienal de La Habana concluirá con intensas jornadas artísticas

Las últimas jornadas de la XIII edición de la Bienal de La Habana estarán cargadas de propuestas de diversas manifestaciones artísticas que transformarán la ciudad en una gran sede de arte urbano.

Entre las actividades de la semana final del evento destaca la presentación de la Revista de Arte Cubano, dedicada a José Ángel Toirac, y la revelación de los libros Una década de animación independiente en Cuba, de Caridad Blanco; y La experiencia Dupp, de René Francisco.

Juan Delgado, curador del Proyecto Detrás del Muro, explicó que para este fin de semana el espacio artístico contará con presentaciones de la Steel Band infantil, de Santiago de Cuba, y Alaín Pérez, entre otros.

El Laboratorio Artístico de San Agustín también tiene reservadas interesantes propuestas, cuando celebrarán en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam el aniversario 10 del proyecto comunitario.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.