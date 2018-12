Benicio del Toro: Otra vez en La Habana

Para presentar la cinta Sicario: el día del soldado, vino a La Habana el actor y productor puertorriqueño Benicio del Toro, quien esta tarde tuvo un encuentro con la prensa acreditada al 40 Festival de Cine de La Habana.

Acerca de las diferencias entre el personaje de Alejandro en la primera y segunda parte de Sicario… Benicio del Toro dijo que en la primera es un hombre frío que no tiene conciencia de nada y al que mueve la venganza.

En la segunda, expresó, se rehabilita al verse involucrado en el secuestro de una niña, a la que debe hacer creer que es un matón de un cartel de la droga. Sin embargo, está marcado por la muerte de su propia hija, una niña de la misma edad de la que ahora él martiriza, a manos también de matones a sueldo de los magnates de la droga.

Él debe mostrar sentimientos de crueldad hacia una niña inocente. Pero si la elimina, se convertirá en matón. Entonces toma conciencia del asunto, explicó Benicio del Toro.

El actor se refirió al esfuerzo que tuvo que realizar de un día para otro para que el espectador note este cambio en el personaje. Habló de sus múltiples apariciones en filmes cuyo argumento se basa en el problema de la droga y de su dominio del tema.

Sobre su relación con Cuba, dijo que aprovecha cualquier oportunidad para venir a La Habana donde tiene muy buenos amigos y donde disfruta mucho del Festival de Cine. Dijo que tiene planes a corto plazo para realizar algunos proyectos en Cuba, pero no quiso adelantar nada más, pues, insistió: “Vamos a hacerlo y después hablamos”.

Al finalizar la conferencia de prensa, Benicio del Toro concedió una breve entrevista a Radio Reloj. Dijo que sin dudas al Festival de Cine de La Habana lo distingue el público, el interés de la gente por el cine, la tradición y lo que representa para el cine Latinoamericano.

Agregó que para él es un orgullo estar aquí y se dijo que le gustó mucho la película Nido de mantis, del cubano Arturo Soto. También habló de sus expectativas para ver Yuli, una cinta sobre la vida del bailarín Carlos Acosta.

