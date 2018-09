Ballet Prodanza llegará a México

Drácula, la obra de danza clásica, se presentará en Mérida el sábado 29 y el domingo 30 en el teatro Armando Manzanero, a cargo del Ballet Prodanza de Cuba y bajo la dirección de Laura Alonso.

Con coreografía de la puertorriqueña Nina Badrena, el ballet incluye piezas de Vivaldi, Mozart, Beethoven y Bach, y los roles principales estarán los primeros bailarines Patricia Hernández Ortega y Luis Antonio Núñez Ariosa, quienes dan vida a Mina y a Drácula.

Las funciones del domingo 30 serán en beneficio de la Cruz Roja y en la presentación de ese día, la revista Guía del Espectáculo de México, de Enrique Vidal Herrera, distinguirá la trayectoria de Laura Alonso.

La compañía estrenará en México esta obra para toda la familia, con una gira por 45 ciudades, iniciando su recorrido el viernes 28 en Cancún y concluirá el 17 de noviembre en Ciudad del Carmen.

