Ballet de Ginebra estrenará en Cuba su versión de Carmina Burana

El Ballet del Gran Teatro de Ginebra estrenará en Cuba su versión de Carmina Burana, dentro del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que acontecerá del 28 de octubre al 6 de noviembre.

La coreografía de Claude Brumachon sobre la desgarradora composición musical de Carl Orff -a partir de 24 poemas escritos por goliardos en siglos pasados- podrá apreciarse el 2 y 3 de noviembre en el capitalino Teatro Mella.

El Ballet del Gran Teatro de Ginebra suele invitar a jóvenes coreógrafos a trabajar con el colectivo para dar un impulso de modernidad que no rompa con el pasado y, al mismo tiempo, haga eco de sus riquezas y cree una dinámica hacia el futuro.

El festival danzario en la capital estará dedicado a celebrar los 70 años de fundación del Ballet Nacional de Cuba, declarado por el gobierno cubano como Patrimonio Cultural de la Nación.

