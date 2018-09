Ballet cubano en Chile

La primera noche de la II Gala Internacional de Ballet en Providencia, Santiago, tuvo el adorno predominante de la plasticidad y la participación cubana con Grettel Morejón y Dani Hernández.

Una velada con capítulos antológicos de la danza clásica y algunas actuaciones deslumbrantes en la reapertura del elegante Teatro Oriente de Santiago de Chile, donde se presentaron bailarines de Europa, Cuba y Chile.

LLamó la atención del programa, el ruso Andrei Ermakov, sólido y espectacular en el pas de deux que compartió con la atractiva ucraniana Svetlana Bednenko en El Corsario, música de Adolphe Adam y coreografía de Marius Petipá.

A los primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba, Grettel Morejón y Dani Hernández, les tocó el siempre difícil reto de abrir el espectáculo, con el pax de deux, Aguas Primaverales (coreografía de Asaf Messerer sobre música de Sergei Rachmáninov), y alcanzaron múltiples aplausos.

