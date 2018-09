Ballet de Cuba lamenta muerte de artista argentino

El Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Alicia Alonso, lamentó el deceso de una de sus figuras históricas, el argentino Hugo Guffanti, quien vivía en Madrid, España.

La muerte de Guffanti representa una sensible pérdida para todos los integrantes de la compañía, cuyo elenco integró por largo tiempo a partir de 1967, precisó el historiador de la compañía, Miguel Cabrera.

Según el académico, el artista argentino arribó al conjunto en un momento difícil pues las filas masculinas atravesaban una crisis, luego de la partida de un grupo de bailarines en 1966.

Procedente de la escuela argentina, Guffanti aportó al ballet cubano una rica experiencia escénica y especialmente sus dotes como partenaire, que supo transmitir en calidad de intérprete y maestro a las nuevas generaciones de artistas.

