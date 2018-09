Ballet de Camagüey otra vez a escena en La Habana

El Ballet de Camagüey realizará próximamente varias presentaciones en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, con la puesta en escena de un programa concierto.

Los días 21, 22 y 23 de septiembre son las fechas escogidas para el espectáculo, compuesto por las obras Ad liber, Aguffa, Aleatorio, Aguas primaverales, y Los amantes y la muerte, de los coreógrafos Lila Martínez, Víctor Cuellar, Tania Vergara, Assafev Messerer y Osvaldo Beiro, respectivamente.

Según información ofrecida por María de los Ángeles Gómez, relacionista de la compañía, la puesta en escena estará bajo la dirección artística general de la maitre Regina Balaguer, quien ha liderado el colectivo por más de dos décadas.

Un grupo de jóvenes bailarines, actualmente las primeras figuras de la institución, defenderán los personajes de cada obra, agregó María de los Ángeles.

