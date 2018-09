Bailarina cubana recibirá relevante distinción española

La bailarina, coreógrafa y directora cubana Irene Rodríguez aseguró sentirse honrada porque la Embajada de España en Cuba la convocó para distinguirla con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

La noticia se la comunicó oficialmente el embajador de España en el país, Juan José Buitrago de Benito, y la ceremonia de reconocimiento tendrá lugar en La Habana, el venidero 8 de octubre.

Irene ha dedicado su vida a mantener viva y poner en alto la cultura española, tanto en Cuba como en los más importantes escenarios del mundo; además, hace 6 años asume la dirección artística del Festival La Huella de España, celebrado en Cuba.

Su compañía fue catalogada como la sede oficial de la Escuela de Flamenco de Andalucía en Cuba, lo cual, según aseveró la directora, marca un antes y un después en la formación de sus estudiantes pues otorga carácter internacional a la titulación que ofrece.

