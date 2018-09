Bailará suavecito Cienfuegos con el Septeto Ignacio Piñeiro

El Septeto Nacional Ignacio Piñeiro deleitará a los bailadores del buen son cuando los días 19 y 20 próximos se presenten en el salón Minerva y los Jardines de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) de Cienfuegos.

Daniuris García, especialista del departamento de Comunicación en la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos Rafael Lay, explicó que las presentaciones forman parte de los festejos por los 90 años de trayectoria artística de la agrupación.

Los más viejos bailadores cubanos y de otras partes conocieron temas emblemáticos del Septeto Ignacio Piñeiro, entre estos Arrebato criollo, Canto lucumí, Échale salsita, y Suavecito.

La llegada de este colectivo, considerado el más universal de los septetos de sones, es una oportunidad para que cienfuegueros de varias generaciones aprecien la alta calidad de su música e interpretación.

