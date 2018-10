Atrapa al público memorable espectáculo

Merecidas palmas del público y de la crítica ganó la novel compañía Assen Dance Habana, que dirige Ernesto Tamayo, con la puesta en escena -durante más de un mes en el capitalino teatro Bertolt Brecht- de Cuba espectacular, un memorable show al estilo cabaré.

El espectáculo devino homenaje a la música cubana y a sus mejores compositores e intérpretes del siglo XX, amén de evocar algunos de los temas más trascendentales del repertorio internacional de esa centuria.

Bajo la dirección artística y coreográfica de Alejandro Assen, la obra mantiene, de principio a fin, un sobresaliente ritmo, defendidos a través de la excelente labor del elenco, conformado por bailarines, cantantes y músicos.

De Cuba espectacular cautivó al público con diversos géneros, entre ellos destaca: el son, el mambo, el cha cha chá, la vieja y nueva trovas, la canción, el bolero, las habaneras, la contradanza, la rumba y el flamenco.

