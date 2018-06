Atractivas propuestas de Circuba

Artistas circenses de 19 países exhiben sus destrezas desde hoy en esta capital con miras a ganar un premio en el XVII Festival Internacional Circuba 2018.

Con el lema SIÉNTELO, VÍVELO, ÁMALO, la cita reunirá hasta el 29 de junio a 70 artistas, 48 procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Italia, Japón, Uruguay, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica y Suiza.

La China PERFORMING ARTS AGENCY, del gigante asiático; los payasos Paquin Junior y Ángelo, de México, junto al Circo Gran Fele, de España, tendrán los espectáculos más relevantes en la CARPA TROMPOLOCO, situada en el municipio Playa, en el norte habanero.

Además, en la galería de la sala Avellaneda del Teatro Nacional podrá apreciarse la exposición 5/50: Homenaje al aniversario 50 de la fundación del Circo Nacional de Cuba, del fotógrafo español Josep Guindo.

