Artistas de talla mundial se darán cita en La Habana

La Habana, Cuba. – El Festival Havana World Music calienta motores para su quinta edición y anuncia un cartel con artistas de clase mundial, confirmaron este lunes sus organizadores.

La directora artística del evento, Eme Alfonso, dijo que la cita, que transcurrirá en La Habana del 22 al 24 de marzo, propone un programa de conciertos con una veintena de alineaciones locales y extranjeras, con el Parque Metropolitano como sede principal.

Apuntó que, bajo el lema Con música todo se arregla, los organizadores del festival apuestan por un programa que muestra la diversidad de músicas del mundo.

Entre los más atractivos del Festival Havana World Music destacan las actuaciones del trío cubano Orishas, la primera en la Isla desde su reunificación, la banda australiana Lolo Lovina y el dúo británico The Chicken Brothers.

