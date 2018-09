Artistas de la plástica exponen en el hotel Tryp Habana Libre

Una exposición bipersonal con obras de los artistas cubanos de la plástica, Cándido Cuenca y Carlos Parker, quedará inaugurada este viernes, a las 5 de la tarde, en la galería Amelia, del hotel Tryp Habana Libre, en La Habana.

Paralelamente abstractos se titula la muestra que, dedicada a saludar el aniversario 500 de la fundación de La Habana, podrá ser vista hasta el 31 de octubre.

Exposiciones personales y colectivas dentro y fuera del país tienen en su haber ambos artistas, merecedores de premios y menciones nacionales e internacionales.

Además, Cuenca y Parker fueron seleccionados para formar parte del libro La pintura abstracta en Cuba, de Luis García Peraza, en el que aparecen entrevistas y muestras de las obras de 100 pintores cubanos abstractos, no figurativos ni objetuales.

