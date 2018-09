Artista norteamericana presentará exposición en Cuba

La artista norteamericana Nanette Carter prepara su primera exposición personal en Cuba, prevista para el 22 de septiembre en el edificio de arte universal del Museo Nacional de Bellas Artes.

Con el título Esperanza en armonía, la artista traerá a La Habana un total de 14 obras realizadas a base de óleo y lápiz de óleo sobre mylar, una técnica nacida en los años 50 y muy común en los trabajos de la creadora.

Explicó el coordinador de la exhibición, Carlos Vicente, que la muestra estará disponible al público hasta el 19 de noviembre y simboliza un llamado de Nanette a la supervivencia del arte en un mundo consumido por la tecnología.

De acuerdo con Vicente, las piezas estarán divididas en tres grupos: Afrocentinela, El peso y Cantiléver, este último refiriéndose a una serie de trabajos realizados con el elemento estructural rígido empleado en la construcción.

