ARTEX propone un verano con Arte

La Habana, Cuba. – Contribuir al enriquecimiento de la vida cultural de la población, con opciones para todos los públicos es el objetivo de la campaña Un verano con Arte diseñada por ARTEX, cuyos productos y servicios tendrán marcada presencia en la feria Arte en la Rampa.

Directivos de esa empresa de la industria cultural destacaron además la organización del Festival de Verano en Varadero, del 28 de junio al 1ero. de julio, con la actuación de Gente de Zona, la Charanga Habanera, JG y su grupo, Buena Fe, Yoruba Andabo, Jacob Forever y varios reconocidos diyéis.

En La Habana el inicio del verano será el 30 de junio en el Salón Rosado Benny Moré de La Tropical con una gran feria para toda la familia y un concierto para la juventud.

ARTEX -que celebra 30 años- anuncia una atractiva programación en sus centros culturales, presentaciones de novedades de su casa discográfica BISMUSIC y giras de artistas de sus catálogos.

